43 anos de SBT: cinco momentos gloriosos do canal de Silvio Santos

Show do Milhão

O bom e velho quiz show andava esquecido na TV brasileira até Silvio Santos lançar o "Show do Milhão" (inicialmente chamado de "Jogo do Milhão") e hipnotizar o Brasil com um jogo de perguntas e respostas que poderia premiar o vencedor com um valor de até 1 milhão de reais. O programa ficou na memória afetiva dos brasileiros que até hoje usam os bordões que Silvio Santos utilizava, como "Você está certo disso?" ou "Quer pedir ajuda aos universitários?".

Éramos Seis e As Pupilas do Senhor Reitor

Nos anos 1990, Silvio Santos apostou suas fichas na produção de novelas e o SBT realizou dois clássicos que até hoje são lembrados pelo público: os remakes de "Éramos Seis", estrelado por Irene Ravache e Othon Bastos, e "As Pupilas do Senhor Reitor", protagonizada por Déborah Bloch e Eduardo Moscovis. Apesar de bem-sucedida, essa empreitada do SBT em novelas se extinguiu anos depois após o fraco desempenho de "Sangue do Meu Sangue", "Razão de Viver", "Dona Anja" e "Ossos do Barão".

Jô Soares Onze e Meia

O talk show apresentado pelo humorista Jô Soares foi responsável por renovar o formato no Brasil e influenciou a maneira como os programas de entrevistas são até hoje. Além de dar palco para famosos e personalidades, o "Jô Soares Onze e Meia" foi uma das primeiras atrações a dar destaque para histórias de pessoas comuns e trata-las como o mesmo nível de importância que as celebridades.