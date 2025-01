José Loreto mototáxi? Ator usa mesma 'técnica de sedução' há anos; confira

O passeio de moto de Loreto com Alane fez este colunista lembrar de outras diversas manchetes já publicadas sobre o ator com uma curiosidade em comum: ele sempre é flagrado em passeios de moto com seus "affairs".

Antes de Alane, foi assim com Débora Nascimento, com quem foi casado, e com a DJ Brunna Lennon.

Será que Loreto oferece serviços de mototáxi ou faz parte das "técnicas de sedução" do galã global?

"Qualquer pessoa que acompanha José Loreto e sua vida amorosa agitada, sabe que esses flagras com a Alane não são flagras de amizade", afirmei sobre o assunto hoje em participação no Splash Show.

"Uma excelente estratégia de conquista que ele vem usando, e a gente ama. São técnicas de sedução, e ele poderia até lançar um livro", complementei. Você pode conferir a íntegra do programa no Canal UOL.