Coach de Arthur Aguiar? Equipe de Diogo e Vilma explica preparação para BBB

De acordo com a assessoria do ator e de sua mãe, os dois não tiveram nenhum tipo de auxílio com coach antes de entrar no Big Brother Brasil. Eles apenas montaram uma equipe para cuidar das redes sociais e contrataram um profissional para os looks na casa.

A equipe enviou uma nota contando o que foi feito antes por Diogo e Vilma antes de entrarem no reality:

Diferentemente do que vem sendo especulado, o ator, psicólogo e comunicador Diogo Almeida e sua mãe, a formanda em Nutrição Vilma Nascimento, dupla participante do 'Big Brother Brasil 25', não tiveram coach para entrarem no 'BBB'. Os dois tiveram, como é comum nas edições, o auxílio para a montagem de uma equipe digital que expressasse sua essência nas redes sociais durante o confinamento. E a indicação de uma stylist para produção de peças únicas para levar para o reality, de acordo com a personalidade da dupla.

Ator e a mãe se salvaram do primeiro Paredão da temporada na última terça-feira. Eles disputaram a permanência na casa com a família do circo, Edi e Raisa, e com o casal Marcelo e Arleane.