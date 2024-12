Claudia Leitte: 'Não me pressiono a fazer a melhor música do Carnaval'

Spoiler do Carnaval

Claudia Leitte, além das canções, também tem o costume de preparar cenários e luzes diferentes, com temas diversos, para o Carnaval. Para a coluna, ela dá um spoiler do que está por vir:

A música tem cor para mim. Quando eu estou gravando vejo o povo, cores do abadá. Parece uma coisa de louco. Eu vejo o que está acontecendo, e ela me inspira. Me inspira a produzir meus figurinos e fazer um set de luz massa. Se você olhar meu cenário de carnaval, ele tem a ver com cada coisinha que estou cantando. Esse ano vai 'som de rua'. É um alguidar —que é aquele prato de fazer o ensopado, a moqueca—, um caldeirão de especiarias. Com muito tempero, diversidade. O meu carnaval será baseado nisso.

*A coluna viajou para Natal, RN, a convite da produção do Carnatal