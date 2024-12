Claudia Leitte interrompe micareta e dá bronca: 'Não se brinca com arma'

Claudia Leitte defendeu seus fãs durante um episódio que ocorreu no Bloco Largadinho, na primeira noite do Carnatal. A cantora parou o seu show e, de cima do trio, pediu para que parassem de jogar spray de pimenta na cara dos foliões.

A coluna presenciou o momento, que aconteceu logo na saída do corredor da folia. Os fãs da cantora gravaram e viralizaram o discurso de Claudia Leitte.

"Vamos parar com isso, sério. Tem alguém de sacanagem aí embaixo, no corredor da folia. Isso é uma arma, certo? Gás de pimenta é uma arma. Não se brinca com arma. É um perigo", disse ela no microfone.