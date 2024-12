Anitta repete tradição, faz foto nua antes do Carnatal e deixa fãs atiçados

A cantora Anitta repetiu sua tradição e apareceu nua, neste sábado (7), para a abertura do Carnaval, em Natal (RN).

O que aconteceu

A cantora repetiu hoje a tradição de 2023 e tirou foto na mesma sacada particular do hotel SEHRS, um dos principais de Natal, antes de desfilar no Carnatal 2024. Ficar nua para abrir o Carnaval parece ter virado um amuleto da sorte para Anitta.

A foto da cantora tirada no ano passado repercutiu bastante nas redes sociais, com muitos elogios. Na ocasião, ela só usou um adereço de cabeça, dando spoiler do que estaria por vir. Esse ano, com o tema será esportes, a "poderosa" usou apenas pompons de líder de torcida.