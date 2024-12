Beatriz Reis usa look 'falsa pelada' inspirado em Kim Kardashian: 'Adoro'

A ex-BBB Beatriz Reis ousou no visual para o Prêmio Multishow 2024 e falou sobre seu retorno ao BBB — agora, em outra posição.

A ex-vendedora do Brás apostou em um visual cheio de sensualidade para o tapete vermelho. "Tem uma nudez. Tô pelada, não tô pelada. Eu gosto muito de ousadia, de transparência. Gosto de chegar com um look diferente que ninguém vai ter, só eu vou estar com esse look", disse ela.

O visual, inclusive, foi inspirado numa roupa de Kim Kardashian. "Foi um vestido que a Kim Kardashian já usou no aniversário dela, se eu não me engano. Achei a minha cara", contou.