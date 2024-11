Davi ganha fama de antipático e é derrotado por musa do OnlyFans na Record

Davi Brito não teve a mesma sorte do BBB 24 (Globo) em um novo desafio com famosos. Convidado para a segunda temporada do Acerte ou Caia (Record), ele foi o primeiro eliminado da competição, comandada por Tom Cavalcante.

As gravações aconteceram no Chile, na semana passada, e detalhes dos bastidores foram revelados pelo colunista Gabriel Perline, da Contigo!. Além de Davi, participaram da disputa os irmãos Vavá e Márcio Duarte, a ex-BBB Francine Piaia, entre outros nomes conhecidos. O grande vencedor foi o humorista Paulinho Serra.



Fontes ligadas à produção e que estiveram envolvidas na gravação relataram a esta coluna de Splash que Davi não se entrosou com os demais competidores e passou um ar de "antipático" e de "superioridade". Tanto é que acabou ganhando toda uma torcida contra logo em seu primeiro desafio.

Na dinâmica do programa, o ex-BBB foi o primeiro a assumir a posição de "líder" e escolheu desafiar Mulher Melão, conhecida como musa do OnlyFans. Ela venceu o duelo e ainda brincou dizendo que o ex-BBB havia pensado que ela era "burrinha", mas acabou se dando mal.