André Marques é convidado para substituir Ana Paula Padrão no Masterchef

Ele está com alguns outros projetos em andamento, um deles que será gravado em um estúdio que construiu em casa. Além disso, pensa em gravar um programa viajando pelo mundo, o que dificultaria o compromisso com o Masterchef.

Procurados pela coluna, Band e André Marques não comentaram o assunto. O espaço segue em aberto.

Ana Paula se despede do programa no MasterChef Confeitaria. Edição inédita será exibida entre 19 de novembro e 19 de dezembro. As informações foram confirmadas à Splash pela assessoria de imprensa da Band.

Além de André Marques, outros nomes já estão sendo especulados para o comando do MasterChef. A colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, publicou que a emissora está de olho em Helena Rizzo, atual jurada do programa. O convite seria para ela dividir a função de jurada e apresentadora do reality.