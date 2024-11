Ana Maria já usou 'fofocas' para ganhar audiência e não deveria criticar

Em um programa grande, uma Angélica, uma Ana Maria Braga, falando sobre programas de fofoca, sem citar nomes, sem citar casos, simplesmente criticando. Elas estão criticando toda uma classe que faz um trabalho muito sério. Quando elas falam simplesmente contra programas de fofoca, é contra toda uma classe que trabalha junto comigo, como a Sonia Abrão, como as pessoas que trabalham com a Sonia.

Porque, assim, parece que é um ranço também contra a fofoca. Sendo que a Ana Maria Braga usou e abusou da fofoca para ganhar audiência. A gente tem casos da Luísa Sonza. Ela foi lá para quê? Para contar uma fofoca. Tinha fofoca lá também. O da Camila com o Buda. Ela colocou a Camila ali, ao vivo, numa situação [de constrangimento]. Então, a fofoca é boa quando serve para Ana Maria Braga. E para ganharem audiência, e é ruim para os programas da tarde.

Se você quer criticar uma fofoca, e eu acho que é válido, se você quer criticar um jornalista por alguma apuração que ele fez errada, ou que não é bem assim, aponte nomes. Mostre histórias. Conte histórias. E não simplesmente vai lá e critica. Eu não gostei. Me senti ofendido. Eu sou um cara, faço um trabalho muito sério. Muito. Eu escuto todos os lados. Eu trabalho com a fofoca de forma séria. Então eu me sinto ofendido, sim. Lucas Pasin

Sonia Abrão rebate Ana Maria Braga

A apresentadora da RedeTV! começou seu programa criticando como a apresentadora da Globo falou sobre atrações de fofoca, como o seu.