Simone fala sobre ausência de Simaria e diz que RiR 'merece o sertanejo'

Simone Mendes celebrou sua estreia no Rock in Rio, neste sábado (21), e afirmou que sua irmã, Simaria, "está feliz" por seu sucesso na carreira solo.

Mendes disse ser grata por toda história construída ao lado de Simaria, mas ponderou que se ocorreu de ela fazer show no RiR sozinha sem a irmã foi por um "propósito" divino. "Tudo que vivi com minha irmã foi muito lindo e especial e, dentro do que a gente viveu, sou muito grata por tudo que vivi a minha história. Mas eu acredito que se foi para acontecer nesse momento, na minha carreira solo no Rock in Rio, foi porque Deus tinha um propósito, com esse presente para minha carreira. E todo mundo está feliz, minha família está feliz, ela [Simaria] está feliz. E é só gratidão a tudo que a gente viveu", declarou.

Simone também rebateu as críticas pela inclusão do sertanejo no festival e afirmou que o evento "merece" a presença do estilo que domina as paradas musicais do país. "O Rock in Rio merecia o sertanejo, afinal de contas é um estilo tão brasileiro, tão nosso, e brasileiro gosta de sofrer, de amar. Esse é um momento lindo para todos nós do sertanjo".