Antonelli fala em liberdade após deixar Globo: ‘Não quero ficar presa mais’

Giovanna Antonelli, 48, falou em liberdade criativa e de escolha ao comentar o fim de contrato de exclusividade com a Globo.

Antonelli explicou que está sem contrato com a Globo há quatro anos e afirmou que não pretende voltar a "ficar presa" a uma empresa novamente. "Estou sem contrato há quatro anos, voltei para fazer 'Travessia', mas já estava sem contrato há algum tempo. Essa era uma meta da minha vida, da minha carreira, cada vez mais ser mais independente. Nunca mais quero ficar presa em lugar nenhum", declarou a esta coluna neste sábado (21).

Ela ressaltou que não ter contrato lhe possibilita escolher com o que quer trabalhar, além de poder se reinventar. "Ter liberdade de escolha me possibilita reinventar, jogar meu tmepo e energia onde eu quero, não onde me põem".