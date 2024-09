André Marques é atacado após criticar famosos por uso de lenço na cabeça

Ele afirmou que vai expor as fotos das pessoas que lhe enviaram mensagens ofensivas. "Quem fala coisas ruins assim merece que as pessoas saibam que elas são gente ruim. Sou zero polêmica e não me meto em nada disso. Agora tem um monte de gente me marcando e me mandando coisas de gente comentando o que eu falei. É gente concordando comigo, é gente me criticando."

André reforçou que apenas expressou sua opinião por achar essa tendência fashion "meio esquisita". "E agora estou recebendo mensagem de um monte dizendo: 'Ah, mas você usa boina, você usa chapéu, deixe os outros em paz'. E eu digo: Gente, não estou nem aí. Só postei porque fiquei com vontade de colocar. Não me preocupo com o que os outros vão achar ou não. Amo usar boina... E, se falarem que é esquisito, ok, é o direito da pessoa."

Famosos usaram lenço como acessório chique no Rock in Rio. Entre eles estão João Guilherme, Sabrina Sato, Brunna Gonçalves e Malu Borges.