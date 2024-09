João Guilherme no RiR: saiba valor do cachê e de onde surgiram exigências

João Guilherme fechou duas publicidades para estar nesta edição do Rock in Rio, nos dois primeiros dias do evento. A coluna apurou que o ator, namorado de Bruna Marquezine, ganhou cerca de R$ 200 mil por cada ação.

O filho do cantor Leonardo — que usou uma bota de R$ 14 mil ontem — costuma cobrar de R$ 100 mil a R$ 200 mil por ações que contemplam a presença dele. O valor pode diminuir se o contrato for algo mais longo, com outras ações incluídas.

Segundo fontes da coluna, as exigências no Rock in Rio — reportadas nesta coluna — não surgiram por parte dele. Foram pedidos da empresária de Bruna Marquezine, que tem como "planejamento de imagem" que os dois não tirem fotos juntos, não façam entrevistas juntos e nem falem abertamente para jornalistas sobre o namoro.