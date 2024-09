No RiR, Mulher Melão usa sua menor calcinha e afirma: 'Periguete mesmo'

A musa destacou que malha para exibir o corpo e garantiu que o frio não incomoda. "A gente malha para botar o corpo para jogo. Não malho só durante o Carnaval, mas o ano todo. Quando me sinto bonita, o que menos penso é no frio".

Melão também disse que quer beijar no Rock in Rio e ressaltou ser do tipo que escolhe o homem porque não curte ser escolhida. "Adoro beijar em todos os momentos. Para me conquistar, tem que ter um beijinho bom. E não sou de olhar para qualquer homem. Gosto de escolher, não ser escolhida. Não sou muito fácil, mas também não sou impossível. Gosto mais de homem de 40, pronto, que me aguenta".