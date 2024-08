Tamires denuncia Davi Brito e tem medida protetiva contra campeão do BBB

Tamires Assis conseguiu junto à Justiça do Amazonas uma medita protetiva contra Davi, 21, o campeão do BBB 24 (Globo). A dançarina e modelo, em contato com esta coluna, afirmou que a sentença vazou: "Não posso falar nada, porque o processo está em segredo de Justiça - e as provas estão neste processo."

Este colunista apurou que a ameaça de Davi contra Tamires teria acontecido durante uma chamada de vídeo entre o ex-casal. "Esta sentença saiu na segunda-feira (29) e acabou vindo a público somente agora. Isso [ameaça com arma de fogo] aconteceu numa ligação - o relacionamento deles era muito por celular. O Davi queria falar com a Tamires a todo momento, buscava, ligava... Parece que ela estava dormindo, de madrugada, quando aconteceu, e ela achou prudente tirar prints e registrar esse momento", detalhou o jornalista, em participação no programa Central Splash.

No processo, no qual tivemos acesso, está determinado que Davi não pode se aproximar menos do que 300 metros de Tamires. Ele também está proibido de manter contato com a modelo por qualquer meio de comunicação. Inclusive, o juiz autorizou a requisição de força policial em caso da resistência injustificada ao cumprimento das medidas.