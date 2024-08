Após cirurgia plástica, Jojo Todynho mostra seu corpo em look colado

"Fiz abdominoplastia com lipo. Fiz lipo nas costas, fiz lipoescultura, só não mexi no glúteo, porque já tinha feito. Da primeira vez que fiz lipo, tinha colocado a gordura no glúteo, então, agora só vou fazer harmonização do glúteo para deixar ele bonitinho. Depois, vou tirar meu silicone e colocar outro. Tenho um litro e vou diminuir", contou.

No mês passado, anunciou que lançará seu próprio curso de emagrecimento. "Querem novidade? Vem aí o curso de emagrecimento com Jojo Todynho. Prepare-se para virar a chave do emagrecimento você também!".