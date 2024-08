'Os Fantasmas Ainda se Divertem' (mesmo), e Beetlejuice volta 'melhor'

As pessoas sempre perguntam sobre 'Beetlejuice'. Por mais que eu o ame, eu nunca entendi bem porque foi um sucesso. Então, eu nunca pude definir o porquê, além do fato de que é um projeto muito pessoal para mim. Tim Burton, no Festival de Veneza

"E depois de todos esses anos, poder trabalhar com Michael, Catherine e Winona de novo apenas tornou mais pessoal ainda e especial", completou o diretor. "E com Jenna, Monica, Willem e Justin, sabe, gente nova, eles apenas entenderam isso, sentiram isso e, enfim, foi um projeto muito pessoal para mim".

Até o momento, Burton parece ter conseguido sucesso semelhante com 'Os Fantasmas Ainda Se Divertem': até mesmo a plateia de jornalistas, que assistiu ao filme antes do público e dos convidados do festival, acompanhou o longa de coração aberto e aplaudiu em uma determinada cena e ao final.

Se há 36 anos o Beetlejuice de Michael Keaton era escrachado, nada politicamente correto, assediava as mulheres (vivas e mortas) e se apaixonou perdidamente por uma adolescente, o personagem de hoje continua, como ironizou Keaton, incorreto e irreverente, mas o fato dele temer uma mulher, ou sua ex, e encarar a inteligência da personagem de Astrid, a cara da nova geração antenada e conhecedoras de seus direitos, é mais do que simbólico para um mundo contemporâneo em que se discute muito os limites do humor.

Cena de 'Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice', de Tim Burton Imagem: Divulgação

"Eu não assisti ao primeiro filme para me preparar para este", contou Burton. "Eu me identificava com Lydia e continuo me identificando. Eu penso em como muitas vezes, ao envelhecer, a gente toma certas decisões, segue por caminhos certos ou errado. Como ela, eu também tive filhos neste meio tempo. A gente realmente fez este novo filme no espírito do filme original", finalizou.