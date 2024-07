Surpreendente, 'Sunny' une humor, thriller e robôs para falar de relações

Entre um porre e outro (a única coisa que a ajuda a dormir e fugir da realidade), ela ganha Sunny de um funcionário da empresa em que Masa, seu marido, trabalhava. Ela detesta robôs e, até o momento, pensava que ele projetava refrigeradores. Mas Tanaka, o funcionário, vivido por Jun Kunimura, a convence de ficar com o homebot, pois é um presente de Masa, que projetou Sunny especialmente para ela. Atenção especial para a atuação de Sunny, interpretada pela ótima Joanna Sotomura, que usou uma roupa especial para ter suas expressões e gestos capturados e incorporados à robozinha.

Rashida Jones (Suzie) e Hidetoshi Nishijima (Masa) em "Sunny": até onde realmente conhecemos nossos parceiros? Imagem: Divulgação / Apple TV

A partir daí, a vida de Suzie, que já estava um caos, fica cada vez mais complicada. Masa sempre foi um marido afetuoso, atento e presente. Mas ele, que Suzie conheceu em um bar que frequentava muito e continua a frequentar depois do luto, nunca falou do trabalho com robôs, não contou muito sobre sua adolescência e nem do porquê de ter passado anos vivendo como um hikikomori. Mais de um milhão de pessoas no Japão, a grande maioria masculina, vive isolada e sem contato com o mundo exterior e são conhecidos como hikikomori, que significa "isolado em casa".

Suzie também nunca contou para Masa do real motivo que a fez deixar tudo nos Estados Unidos para recomeçar sua vida do zero em um país em que não consegue nem mesmo dominar o idioma (ela justifica explicando que é disléxica e, no seu caso, sua condição a impede de falar outra língua fluentemente). É no relacionamento entre Suzie e Masa que reside o principal ingrediente dramático da trama e que faz com que tudo não seja um pastelão, mas ganhe tons mais densos.

É meio engraçado porque vivemos um no outro ou ele vive na minha memória. Na série também brincamos muito com a noção do que é real, a veracidade ou a verdade dessa memória. Então é interessante porque acho que as memórias e a maneira como nos lembramos das coisas podem confundir, especialmente se você estiver em um momento traumático em sua vida ou se estiver tentando se lembrar do passado de certa forma Rashida Jones, em entrevista a Splash.