Exposed! Depois da planilha dos influenciadores, vazou a planilha do BBB 25

Maike: só pensa em passar o rodo Imagem: Reprodução/Globoplay

Maike: nota 0

Mais um caso de participante que não leu direito a descrição da vaga. Acha que está no De Férias com o Ex e pretende passar o rodo no elenco feminino. Crise no RH!

Vinícius: tem vontade de jogar Imagem: Reprodução/Globoplay

Vinícius: nota 7

É interessado e demonstra vontade de entregar um bom trabalho. Teve uma ótima noite ao atrapalhar os ímpetos românticos de Aline com Diogo. Foi ruim para o possível casal, mas ótimo para nascer uma eventual narrativa no programa.