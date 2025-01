Se continuar flopando, Globo vai ter que chamar Davi de volta para o BBB 25

Entre todas as edições mais recentes, Davi foi quem melhor encapsulou o espírito do tempo: nossa fome por conteúdo é voraz. As descargas de dopamina precisam ser atiçadas de maneira constante, imparável.

Está fazendo falta alguém com o mesmo perfil neste BBB 25. Não por acaso, a falta de tretas e momentos memoráveis está deixando o público cheio de dúvidas. Será que a temporada flopou?

Com menos de 10 dias de exibição, seria precipitado afirmar algo assim. Mas na ausência de um participante no mesmo patamar que Davi Brito, a produção terá que agir com mais contundência. A tendência atual demanda acontecimentos escalafobéticos o tempo todo, vide o sucesso de Beast Games no Prime Video.

Do contrário, corre o risco do namoro do campeão da temporada passada gerar mais repercussão que o reality que transformou ele em famoso. Enquanto isso, o BBB 25 viraliza por coisas como uma compilação de Gracyanne Barbosa supostamente soltando gases. Tenho certeza que um mundo melhor é possível.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.