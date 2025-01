Diego Hypolito é o pior inimigo da própria irmã nesse começo de BBB 25

Estou bastante impressionado com a performance de Diego Hypolito nessas primeiras horas de BBB 25. O nosso medalhista olímpico é uma máquina: desde que acordou até agora, praticamente não parou de falar sobre seu assunto preferido: ele mesmo.

Como ainda é começo de temporada, a experiência tem sido hipnotizante. Confesso que passei boa parte do período vespertino simplesmente ouvindo o fluxo de consciência do ginasta. Talvez amanhã eu acorde de ressaca.

Além do seu ímpeto para a autoexpressão, Diego chama a atenção pela maneira pouco alvissareira como conduz as conversas com Daniele. Toda vez que ela conseguiu achar uma brecha no denso monólogo do irmão, foi gentilmente interrompida por ele. Gentilmente pode ser um exagero meu.