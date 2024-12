Ranço por Davi e Sacha prova que 2024 foi um bom ano para realities

Não é incomum encontrar pessoas por aí dizendo que a verdadeira campeã do BBB 24 foi a Bia do Brás, recentemente rebatizada como Bia do Brasil pela Globo, já que está bombando de trabalhos publicitários e na TV. Mesmo Fernanda Bande recebe o título hipotético por alguns fãs pelos mesmos motivos.

Já em A Fazenda, existem os telespectadores profundamente magoados com a saída precoce de Zé Love, que consideram o grande injustiçado pela produção do programa e também por parte do público, que teria embarcado em ilusões do grupo vencedor.

Apesar das vitórias maiúsculas e incontestáveis de Davi e Sacha, essa polarização da audiência por conta de suas performances nos realities só valoriza ainda mais ambos os programas em 2024. Uma temporada brilhante para os fãs do gênero.