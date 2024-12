O maior youtuber do mundo quer provar que somos todos corruptos

Estou abismado com os dois primeiros episódios de Beast Games, novo programa semanal da Prime Video. Apresentado por MrBeast, o maior e mais popular youtuber do planeta com 338 milhões de seguidores, a premissa do game show parece ser provar que todo mundo é corruptível.

Segundo a hipótese de Beast Games, o principal desafio é descobrir qual é o preço de cada um. O prêmio final é o escandaloso valor de 5 milhões de dólares. Mas uma grana muito maior é distribuída no decorrer dos episódios.

São mil participantes no começo do jogo. E, já na primeira prova, MrBeast oferece 1 milhão de dólares para quem desistir do programa. Só que, se mais pessoas desistirem, dividem a quantia entre si. No final, sobrou menos de 20 mil dólares para cada desistente.