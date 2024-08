Treta por xixi é mais interessante que a música em Estrela da Casa

Isso fez com que Lucca, aspirante a cantor sertanejo, se tornasse alvo da casa e assunto nas redes sociais. Sua música da semana mais que dobrou ao longo das últimas 24h -o responsável pela canção mais ouvida ganha benefícios na dinâmica do jogo.

Fato é que a CPI da urina foi mais interessante que qualquer aspecto musical do formato amálgama proposto pela Globo, pelo menos até agora. Os dois universos não pareceram coexistir pacificamente nesses primeiros momentos do reality.

Como todos os participantes lançam música toda semana, essa parte surge quase como uma interrupção das narrativas que estão sendo construídas na difícil convivência do confinamento. Além do mais, quem tem ouvido para tanta música?

No programa de terça-feira, com a discussão quente por conta da desclassificação ao vivo de Lucca, Ana Clara precisou mudar de assunto para um longo bloco de transmissão de clipes esquisitos das covers preparadas pelos participantes.

Estou curioso para ver se as próximas dinâmicas ajudarão a aproximar esses dois universos mais organicamente. Nesta quinta-feira tem um workshop com Pretinho da Serrinha, Tierry e Letícia Colin, valendo uma vaga em uma prova ao vivo no programa da noite.

