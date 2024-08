BBB de cantores? Não! Ana Clara explica como será o Estrela da Casa

Além do pay-per-view 24 horas no Globoplay, Estrela da Casa será exibido ao vivo diariamente na Globo logo após "Renascer", exatamente como no BBB.

Apesar das semelhanças, Ana Clara não concorda que seja um BBB de cantores. "Na etapa de criação do programa, foi muito bem dividido a parte da convivência, do jogo e da música. Essas coisas estão muito atreladas e muito bem equilibradas. É complicado comparar com qualquer outro programa. A partir do momento que a gente entrar no ar, isso vai ficar muito mais claro pra todo mundo", afirmou a apresentadora.

Ela também falou a respeito do desafio que o programa representa em sua trajetória na Globo. "Meu maior desejo é que seja um sucesso, que eu consiga ir além das expectativas. Eu tô muito na torcida por mim mesma."

Ainda conversamos sobre a montagem do repertório dos artistas, as participações especiais semanais, as medidas para impulsionar a carreira dos participantes após o reality e também a possibilidade dela apresentar o BBB no futuro.

Assista à íntegra da conversa no vídeo no topo nesta coluna. Estrela da Casa estreia no dia 13 de agosto, coladinho em "Renascer".

Voltamos a qualquer momento com novas informações.