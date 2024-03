Ódio a Davi era o que unia Yasmin a Wanessa no BBB 24

Yasmin Brunet se surpreendeu com a permanência de Davi no BBB 24 (Globo) após o paredão de terça-feira (5) e indica não se conformar com o cenário atual do programa.

No Central Splash de ontem (6), Chico Barney disse que a modelo tem indicado querer fugir do estereótipo de "patricinha", mas só reforça a ideia ao não mudar sua postura, que adotou durante a convivência com Wanessa.