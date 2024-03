Tadeu engana elenco para esconder favoritismo de Davi

Notas para o BBB 24

Tá no VIP

Já faz alguns anos que os vídeos que Boninho publica no Instagram são um show à parte durante a época de BBB. A corrente temporada está especialmente inspirada. O causo a respeito de Yasmin Brunet entrando no confessionário após prometer que desistiria do programa caso Davi sobrevivesse ao paredão me lembrou o humorista Norm Macdonald no auge, algo próximo da clássica piada da mariposa.

Vídeo do Boninho:

Norm Macdonald conta a piada da mariposa para Conan O'Brien (em inglês):