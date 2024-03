Wanessa Camargo se pronuncia após desclassificação: 'Quero muito evoluir'

"Oi gente, desculpa a demora pra vir falar com vocês, mas os últimos dias têm sido bem difíceis pra mim, eu tô assimilando tudo ainda", começou a cantora.

O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida e foi um choque pra mim sair da maneira que eu sai. Nunca imaginei. Wanessa Camargo

A cantora pediu desculpas. "Quero pedir desculpas a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida por alguma palavra ou atitude minha lá dentro. Nunca foi minha intenção".

"Todos nós erramos e aceitamos como sociedade, eu me incluo nisso. O mais importante, é que estamos num processo de aprendizado constante para evoluir e eu quero muito evoluir", pontuou.

Ela agradeceu o apoio recebido. "Obrigado a todos vocês que me ajudaram, me apoiaram, minha família, minha equipe, a vocês que estão comigo há 23 anos. Obrigado a cada um que conhece, que não me conhece, pelo carinho de vocês".

"Em breve eu volto aqui, quando eu me organizar internamente melhor, eu volto com muito mais para vocês, pra gente, e com boas novas", finaliza.