Lar Sírio inaugura mural e transforma espaço urbano em galeria a céu aberto

Para marcar a entrega oficial da obra e celebrar a transformação do espaço, o Lar Sírio realizará um evento gratuito no dia 22 de fevereiro, a partir das 12h, com apresentações musicais e atividades abertas à comunidade. A programação incluirá shows da cantora Graça Cunha, da banda JP Jazz e da banda Bitter Fools, além da exposição dos painéis grafitados pelas crianças durante as oficinas.

O mural, com 200 metros de extensão, forma uma linha do tempo visual que começa com a chegada dos imigrantes ao Brasil e segue até o momento atual da instituição, destacando as atividades oferecidas às crianças e jovens, como música, esporte, dança e outras iniciativas socioeducacionais. A revitalização da área, que agora também conta com calçada acessível, reafirma o compromisso do Lar Sírio em utilizar a arte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social.

Além da pintura no mural, que contou com mãos de grandes nomes da arte brasileira, as crianças atendidas pela instituição tiveram a oportunidade de vivenciar o universo do grafite por meio de oficinas ministradas pelo artista Tché, em parceria com a Dionisio.AG. Em um primeiro momento, elas visitaram o Beco do Batman, um dos principais pontos de arte urbana de São Paulo, onde conheceram técnicas, estilos e artistas brasileiros, além de experimentarem a pintura com spray. No segundo dia de atividade, já no Lar Sírio, as crianças colocaram em prática o que aprenderam, primeiro desenhando no papel e depois criando uma grande obra coletiva com tintas e sprays. Parte dessa produção será exposta no evento de inauguração do mural.