Campeão do primeiro MasterChef Junior Brasil lança curso de massas

Por: Patricia Alves

Lorenzo Ravioli começou a cozinhar aos 8 anos e ficou conhecido ao vencer a primeira edição do MasterChef Junior Brasil. Agora, aos 22 anos, ele anuncia o lançamento de um curso online, um pedido frequente do público que acompanha sua trajetória.

O curso, chamado "Descomplicando as Massas", tem o objetivo de ensinar o preparo de receitas italianas do zero. Antes do lançamento, Lorenzo comandará uma série de transmissões ao vivo gratuitas, recebendo convidados do mundo da gastronomia. Jornalistas e chefs participarão desses encontros para discutir técnicas e compartilhar experiências.