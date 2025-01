A arte de Isaac Guerchon e Charles Tawil na exposição IN OUT

A Galeria Galpão 556, em parceria com a Inn Gallery, recebe a exposição IN OUT a partir de 1º de fevereiro, com obras dos artistas Charles Tawil e Isaac Guerchon. A mostra estará aberta até 28 de fevereiro e marca o início de um novo circuito de arte contemporânea.

Imagem: Divulgação

O projeto IN OUT nasce da colaboração entre duas instituições do cenário artístico brasileiro, com o objetivo de expandir a circulação de arte no país e fortalecer a cena cultural da Barra Funda, bairro de São Paulo. A exposição busca integrar a arte à vida urbana e promover o diálogo entre o público e as novas produções artísticas do Brasil.