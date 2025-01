Beto Sargentelli celebra Prêmio APCA como Melhor Ator

Receber o APCA, considerado um dos maiores e mais tradicionais prêmios das artes no Brasil, é, para Sargentelli, um marco de reconhecimento e um estímulo para continuar crescendo. "São muitos anos de dedicação e estudo ininterruptos e, com essa conquista, me sinto coroado. Ainda mais por recebê-lo ao lado de nomes como Débora Falabella, como melhor atriz, e Nathalia Timberg, na categoria especial. Ser atualmente o ator mais premiado no gênero nunca tirará meu pé do chão. Pelo contrário, me incentiva a crescer, superar e aprender cada vez mais", reflete ele sobre os muitos reconhecimentos já recebidos no mercado de teatro musical ao longo da carreira.

Além de ser premiado como Melhor Ator, Beto é um artista multifacetado que deixou sua marca em diversas funções no musical "O Rei do Rock". O espetáculo, uma homenagem emocionante ao seu pai, recebeu mais de 20 indicações e honrarias. "Foi especial demais, porque além de interpretar Elvis Presley, fui autor, idealizador e produtor do espetáculo. É um projeto com meu DNA em cada detalhe. Ser reconhecido nessas várias funções é indescritível", revelou.

Beto Sargentelli em "O Rei do Rock" Imagem: Divulgação

Sargentelli também destaca a relevância do prêmio para o gênero do teatro musical no Brasil. "O APCA é reconhecido por seu rigor e excelência. Os jurados só premiam trabalhos excepcionais, independentemente do gênero. Vencer, concorrendo com nomes como Tuca Andrada e Caco Ciocler, é uma honra incrível. E ser premiado por um musical reforça que o estudo e a interpretação vêm sempre em primeiro lugar, seja em teatro de prosa ou musical."

Atualmente, o público carioca pode conferir Beto em mais um desafio emocionante: o espetáculo "Rock in Rio 40 Anos, O Musical". Como um dos protagonistas, ele celebra a importância do festival não só para a música, mas para a cultura brasileira como um todo. "O Rock in Rio é um divisor de águas para o entretenimento no Brasil. Tornou o país uma potência mundial em festivais e abriu portas para todos os segmentos culturais, inclusive o teatro musical, que é o meu mercado de trabalho."

Com uma carreira sólida e um histórico admirável, Beto Sargentelli se firma como um dos grandes nomes do teatro musical no Brasil. Seu compromisso com a arte e sua versatilidade artística o tornam uma referência no gênero. "Esse reconhecimento só me motiva a me desafiar mais. Quero continuar criando, aprendendo e honrando a arte que tanto amo."