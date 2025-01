Paul Newman: A História de um Titã do Cinema Americano

26 de janeiro de 2025 marca o centenário de seu nascimento e todas as homenagens são válidas, porque tudo em torno do nome de Newman nos leva a superlativos. Ele foi um dos atores mais reverenciados na História do cinema americano no século 20, com uma filmografia sólida, uma galeria de personagens icônicos, um casamento estável com a grande Joanne Woodward, Oscar e sem esquecer a filantropia. Paul Newman definiu o status máximo do que todos os astros de Hollywood almejam ser.

O excelente documentário de Ethan Hawke, The Last Movie Stars, de 2022, revisitou toda vida de Paul Newman com maior transparência, hoje é um grande dia para (re) assistir.

Paul Newman e James Dean Imagem: Reprodução

O Início: Rompendo expectativas



É irônico pensar que m homem de tanto talento artístico como beleza tivesse tanta dificuldade para se estabelecer em Hollywood. Isso porque Paul Newman estava cercado de gênios como seus amigos pessoais Marlon Brando, James Dean e Steve McQueen, além de Joanne, obviamente, e todos avançaram bem mais rápido do que ele. Sua persona nas telas - a do rebelde empático - se mesclava com o "verdadeiro" Paul, um homem que escondia a dor e os erros com uma imagem de alto astral. E não, não podemos e nem queremos ignorar seus lendários e perfeitos olhos azuis. Em mais de 65 filmes em uma carreira de mais de cinco décadas, eles sempre "roubaram" a cena. Mas claro que ele era muito mais do que um rosto bonito e um ator talentoso. Sua vida e obra transcenderam as telas e continuam a inspirar gerações.

Paul Newman cresceu em uma família de classe média em Ohio, e desde jovem, demonstrou interesse pelo teatro, participando de peças escolares. Durante a Segunda Guerra Mundial, alistou-se na Marinha, servindo como operador de rádio em aeronaves e quando a Paz voltou, eventualmente se inscreveu na Yale School of Drama, onde aperfeiçoou sua técnica de atuação apesar de contrariar a espectativa paterna de que fosse continuar a liderar os negócios (uma rede de lojas de material esportivo). Mas foi em Nova York, no treinamento no Actors Studio sob a orientação de Lee Strasberg que Newman virou uma das referências no famoso "Método", que marcou sua abordagem emocional e realista em todos personagens.

Os primeiros passos para a fama foram nos palcos da Broadway, mas uma beleza como a dele jamais passaria desapercebida pelos estúdios, e o ator fez sua estreia no cinema com O Cálice Sagrado (1954), onde interpretava um o escravo grego que cria a taça de prata usada na Última Ceia. Newman chamava esse filme de o pior já feito em Hollywood, mas o fracasso inicial foi rapidamente superado com Marcado pela Sarjeta (Someone Up There Likes Me) (1956), um papel que herdou depois da morte prematura de James Dean e que revelou seu talento e magnetismo. A partir daí, ele se tornou um dos atores mais requisitados do mercado, estrelando sucessos como Gata em Teto de Zinco Quente (1958), Doce Pássaro da Juventude (1962) e O Mercador de Almas (1958).