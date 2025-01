Escola Pernambucana de Circo traz espetáculo a São Paulo

A montagem da Trupe Circus, grupo artístico profissional formado por jovens que iniciaram suas trajetórias ainda crianças na EPC, presta uma homenagem a Chico Science e aos 30 anos do Movimento Manguebeat. Inspirado no álbum "Da Lama ao Caos", o espetáculo utiliza dramaturgia e números circenses para propor reflexões sobre desigualdades sociais, enquanto celebra a diversidade e a cultura popular pernambucana e brasileira.

"Circo Science - Do Mangue ao Picadeiro" explora a força transformadora do Movimento Manguebeat, que desde os anos 1990 inspira juventudes periféricas a se expressarem por meio da arte e a enfrentarem desigualdades com criatividade e resistência. Sob a direção de Ítalo Feitosa e com trilha sonora de Chico Science, remixada pela equipe de Vibra DJ, a montagem é um manifesto de pertencimento e diversidade.

No dia 4 de fevereiro, das 14h30 às 17h, a Trupe Circus promoverá oficinas gratuitas de iniciação às artes circenses, com técnicas como acrobacias de solo, rola-rola, corda bamba e malabares, voltadas para crianças e jovens das comunidades de Tiradentes e educandos do Instituto Pombas Urbanas.

Já em 5 de fevereiro, das 10h às 17h, ocorrerá um intercâmbio artístico e cultural entre a Trupe Circus e o Grupo Palombar, com troca de experiências em técnicas circenses através da metodologia de formação das juventudes com a pedagogia do circo social (atividade exclusiva para os dois grupos). Ainda no dia 5, das 14h às 17h, será realizado um workshop gratuito sobre elaboração de projetos e leis de incentivo, ministrado por Fátima Pontes, coordenadora executiva da EPC.

No dia 7 de fevereiro, será apresentada a montagem "Circo Science - Do Mangue ao Picadeiro", que une dramaturgia, números circenses e a história do Manguebeat, em uma celebração da cultura nordestina e brasileira. O espetáculo será realizado na sede do Instituto Pombas Urbanas, às 15h, para crianças e adolescentes e contará com tradução em LIBRAS.

Para encerrar, no dia 08 de fevereiro, sábado, às 19h, o espetáculo será para o público em geral. A apresentação tem entrada gratuita e os ingressos serão distribuídos uma hora antes do espetáculo na bilheteria do Pombas Urbanas.