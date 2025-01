Chef brasileiro apresenta a cozinha do Pantanal e Bonito em evento mundial

Por intermédio da Fundtur MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Machado fará duas apresentações "pockets" nos dias 25 e 26 de janeiro, em palestras para os agentes de viagens do grupo El Corte Inglés. A região do Pantanal e da cidade de Bonito (MS) entram em 2025 para o portfólio da empresa.

"A Fitur é um dos eventos de turismo mais importantes do mundo, além de ser uma feira que acontece há muitos anos, trazendo logo no início de cada ano, o que existe de maior vanguarda no universo do turismo. E 2025 é sem dúvida o ano do turismo no Brasil, onde nosso país será amplamente divulgado como destino internacional. Nós temos vários aspectos que trabalham a favor disso, um deles é o câmbio que está muito favorável para o turista estrangeiro.", comenta Paulo Machado. "Outra condição importante é que o Brasil participará como principal convidado de várias feiras internacionais, a Fitur por exemplo é uma delas, e outras ao longo do ano. O Brasil configura como um destaque no cenário do turismo, e temos uma gastronomia única, a qual cada vez mais as pessoas têm curiosidade, e querem provar os diferentes sabores do nosso país", finaliza o chef.