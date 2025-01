Evento em São Paulo reúne empresários e empreendedores

Por: Flávia Viana

De 24 a 26 de janeiro, a capital paulista será palco de um grande evento empresarial, a imersão As 7 Inteligências da Expansão de Negócios. Promovido pela Goshen Land, o evento reúne empresários e empreendedores que desejam expandir seus negócios com estratégias práticas e resultados tangíveis. Com uma programação exclusiva, a imersão terá início no dia 24 com um encontro de networking no Sweet Secrets, proporcionando um ambiente propício para conexões estratégicas. Nos dias 25 e 26, os participantes mergulharão em palestras transformadoras e momentos de mentoria ao vivo, baseados no best-seller "As 7 Inteligências da Expansão de Negócios", de Dema Oliveira.