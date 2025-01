Descubra as curiosidades das ruas e bairros mais famosos de SP

Rua Oscar Freire Imagem: Reprodução

Rua Oscar Freire

Localizada no bairro dos Jardins, a Rua Oscar Freire é sinônimo de sofisticação. Conhecida por abrigar lojas de marcas internacionais e o comércio de luxo, a rua consolidou sua fama nos anos 1980 como uma das mais elegantes do Brasil. Hoje, atrai turistas e celebridades de todas as partes do mundo.

Rua Galvão Bueno Imagem: Reprodução

Rua Galvão Bueno

No coração do bairro da Liberdade, tradicionalmente associado à cultura japonesa, a Rua Galvão Bueno é um ponto de destaque no comércio oriental. Repleta de lojas de produtos importados, restaurantes típicos e eventos culturais, a rua ganha ainda mais vida durante celebrações como o Ano Novo Chinês e o Festival das Cerejeiras.

Beco do Batman Imagem: Reprodução

Beco do Batman

Situado na Vila Madalena, o Beco do Batman é um ícone da arte urbana em São Paulo. Com grafites e murais criados por artistas do mundo todo, o local tornou-se uma galeria a céu aberto. Criado de forma espontânea na década de 1980, o Beco atrai turistas e artistas interessados em expressar sua criatividade.