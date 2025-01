Idê Guimarães representa o Brasil em grande evento internacional de beleza

Idê Guimarães, de 81 anos, conhecida como a "Rainha do Calcário", irá representar o Brasil em um grande evento internacional de beleza, marcado para o dia 09 de fevereiro, na República Dominicana: o Miss & Mister Beauty Universe. A atual Miss Lady Brasil vai disputar a coroa do mundial com mais 20 candidatas - maiores de 60 anos - na categoria Lady.

Idê Guimarães Imagem: Divulgação

Com uma grande coleção de faixas e coroas conquistadas em competições voltadas para mulheres maduras, Idê reafirma sua posição como um ícone de beleza, sofisticação e empoderamento. Em preparação para os concursos, protagonizou um ensaio fotográfico que reflete sua força, determinação e charme.