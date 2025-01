Cia Paulista de Dança retorna aos palcos com O Lago dos Cisnes em SP

O lago do bosque e as suas margens pertencem ao reino do mago Rothbart , que domina a princesa Odette e todo o seu séquito sob a forma de uma ave de rapina. Rothbart transformou Odette e as suas companheiras em cisnes, e só à noite lhes permite recuperarem a aparência humana. A princesa só poderá ser liberta por um homem que a ame. Siegfried, louco de paixão pela princesa das cisnes, jura que será ele a quebrar o feitiço do mago.



Ato III

Na corte da Rainha aparece um nobre cavalheiro e sua filha. O príncipe julga reconhecer a filha do cavalheiro a sua amada Odette, mas, na realidade, os dois são o mago Rothbart e sua filha , Odile. A dança com o cisne negro decide a sorte do príncipe e da sua amada Odette : enfeitiçado por Odile, Siegfried proclama que escolheu Odile como sua bela futura esposa , quebrando assim o juramento feito a Odette.



Ato IV

Os cisnes brancos tentam em vão consolar a sua princesa, que é destroçada pela decisão do príncipe, aceitando a sua má sorte. Nesse momento, surge o príncipe Siegfried que explica à donzela como o mago Rothbart e a feiticeira Odile o enganaram. Ela o perdoa e os dois renovam os votos de amor um pelo outro. Nesse momento, aparece o mago Rothbart e tenta matar Odette. O príncipe corta as asas de Rothbart fazendo com que ele perca seus poderes, e tendo renovado seus votos de amor, se casa com Odette.

Serviço:

O Lago dos Cisnes | Cia Paulista de Dança

Data: 23 de janeiro de 2025, quinta-feira, às 20h

Classificação etária: Livre

Local: Teatro Sérgio Cardoso| Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo/SP