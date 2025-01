Bar Pirajá anuncia 2ª edição do "Samba de Verão" com Casuarina

Com o clima descontraído, regado a muito samba, o bar é quase a segunda casa da clientela assídua, que não abre mão de reunir amigos e famílias em torno da boa e conhecida baixa gastronomia, termo difundido pela casa. O bar, que ganhou a honraria de Patrimônio Cultural Carioca — o único estabelecimento paulista a receber esse prêmio, entregue pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tem estremecido a agenda da cidade com as melhores rodas de samba.

A estreia do "Samba de Verão" encerrou o último ano com muita música boa, chope gelado e petiscos de dar água na boca. Agora, para começar 2025 com o pé direito, a 2ª edição do evento está marcada para o dia 17 de janeiro. Mas como tudo o que é bom dura pouco, o projeto contará com edições limitadíssimas, a casa promoverá apenas mais dois encontros com o melhor do samba carioca nos dias 21 de fevereiro e 21 de março.

Os ingressos são vendidos antecipadamente no Sympla. Formado por Gabriel Azevedo (pandeiro e voz), João Fernando (bandolim) e Rafael Freire (cavaquinho), o Casuarina começou lá, em 2001, quando os artistas, no auge dos seus 20 e poucos anos, se reuniram no bairro do Humaitá, no Rio de Janeiro, para tocar juntos. A rua Casuarina, onde ficava a casa em que eles ensaiavam, acabou dando nome ao grupo que, hoje, leva o samba carioca para todo o Brasil e para várias partes do mundo. São dez CDs, três DVDs e diversas parcerias com grandes vozes como Alcione, Arlindo Cruz, Baby do Brasil, Beth Carvalho, Diogo Nogueira, Elza Soares entre outros nomes de peso da música brasileira.