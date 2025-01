Kate Middleton anuncia remissão do câncer e retorno gradual à vida pública

Inaugurado em 1851, esse é o primeiro hospital do mundo dedicado exclusivamente ao diagnóstico, pesquisa e tratamento do câncer. Enquanto era viva e fazia parte da Família Real, a princesa Diana era a patrona, uma posição ocupada por seu filho, William, nos últimos anos e agora terá Catherine dividindo com o marido como co-patrona.

Durante a visita, Catherine agradeceu pessoalmente aos membros da equipe, falou com outros pacientes com câncer e relembrou sua experiência "realmente difícil" com a quimioterapia. Um dos maiores desafios que ela enfrentou foram as críticas (até cruéis) sobre sua decisão de não se manifestar publicamente enquanto não se sentisse à vontade e toda informação sobre ela foi rigidamente controlada.

Em sua primeira aparição oficial solo, Catherine sinaliza sua volta gradual à vida pública e em seus próprios termos. A visita de hoje teve caráter completamente pessoal para ela. Como patrona, ela deve apoiar os esforços do Marsden no progresso da pesquisa, tratamento e cuidado do câncer, e se envolver com pacientes no futuro.

Sempre elegante, Kate Middleton mais uma vez usou um vestido e casaco bordôs, uma cor que ela aparentemente adora. Hoje estava com casaco Blazé Milano, combinado com um vestido da mesma cor e um conjunto de brincos de argola mini Missoma Entwine & Tunnel (uma marca inglesa) mas esteve com a mesma cor na visita do emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, e sua esposa, Sheikha Jawaher, e, antes disso, também esteve de bordô na visita ao Southport Community Centre em Southport, Inglaterra, em outubro.

Ainda não há nenhuma outra aparição oficial de Catherine anunciada, mas, seu retorno gradual à vida pública, agora mais significativo do que nunca, reafirma o papel central que ela desempenha tanto na Instituição quanto no coração de seus súditos. Como Catherine bem colocou, há muito o que esperar - e o mundo, com certeza, estará atento a cada passo desse novo caminho.