Circuito Cultural Ticket oferece 11 dias de atrações gratuitas em São Paulo

Considerada a principal capital cultural do País, São Paulo será palco do Circuito Cultural Ticket entre os dias 1º e 11 de maio. Com acesso gratuito, o festival oferece 11 dias de programação artística diversa em vários pontos da cidade - uma homenagem ao Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. Patrocinado pela Ticket, marca da Edenred Brasil de Benefícios e Engajamento, o evento reúne atrações para todos os públicos, com atividades como teatro, dança, arte urbana, exposições, música de concerto, regional e pop, além de cultura geek.

Exposição Leonardo da Vinci Imagem: Divulgação

A agenda conta com mais de 15 eventos em locais icônicos da cidade, com destaque para Auditório do MASP, Auditório do MIS, Blue Note, Teatro UOL, Teatro B32, Ziv Gallery/Beco do Batman, Teatro das Artes, Canto da Ema e Visualfarm Gymnasium, entre outros. A grade de atividades reúne artes visuais, música regional brasileira, teatro, dança, pop rock, MPB, humor e programação da cultura geek, com games e cosplay.