Leticia Manzan celebra uma década de sucesso no mercado de moda de luxo

A jornada de Letícia Manzan começou com a faculdade de Design de Moda na Unitri (Centro Universitário do Triângulo, Minas Gerais), no seu estado natal. Após a conclusão do curso, ela embarcou para Milão para estudar no Istituto Marangoni, onde aperfeiçoou suas habilidades ao longo de três meses.

Em 2015, Leticia expandiu ainda mais seus conhecimentos ao viajar para Tóquio para estudar modelagem na Bunka Fashion. Foi lá que ela lançou uma coleção inspirada na vibrante cultura da capital japonesa e teve a oportunidade de vestir sua primeira celebridade, Ana Hickmann, que ficou encantada com a coleção e solicitou um vestido sob medida, firmando uma parceria que é tão antiga quanto a marca. Depois dela vieram nomes como Juliana Paes, Sabrina Sato, Claudia Leitte, Fátima Bernardes, Lore Improta, Ana Castela (com peça utilizada no Grammy Latino), Patrícia Poeta e Luciana Gimenez, entre muitas outras famosas que se tornaram amigas e clientes fieis.



A modelagem da Manzan se destaca pela precisão e pela informação especial que cada peça carrega. Suas criações não são encontradas prontas, pois cada vestido é pensado e desenhado para refletir os sonhos e desejos de suas clientes. Este cuidado especial atrai as mais exigentes consumidoras, que buscam não apenas um vestido, mas uma experiência de empoderamento e exclusividade. Letícia é conhecida por projetar sonhos em cada criação, chancelando a força e a feminilidade.



O atendimento oferecido pela marca Manzan em suas lojas próprias em São Paulo e Uberlândia é altamente personalizado. Os primeiros contatos são realizados pela equipe de vendas, mas os atendimentos sob medida quase sempre envolvem um encontro direto com Letícia, seja presencialmente ou online. Durante essas sessões, Leticia conduz entrevistas intuitivas para entender profundamente os desejos e necessidades de suas clientes e, com sua sensibilidade e habilidade em captar a essência da mulher, garante que cada vestido não seja apenas uma peça de roupa, mas uma extensão da personalidade de quem a veste.