Kate Middleton é finalista da Pessoa do Ano da TIME. O que isso significa?

Em 2024, a princesa protagonizou uma das maiores invasões de privacidade e assédio online em torno da sua questão de saúde, provocando a discussão em torno da definição de privacidade de figuras públicas. Graças, claro, à foto manipulada usada para divulgação que só esquentou a discussão do "paradeiro" da princesa depois que foi hospitalizada por duas semanas para uma "cirurgia abdominal planejada". Em uma sequência de erros infantis de comunicação, Catherine virou alvo de conspirações, de acusações de racismo e insensibilidade, tudo enquanto fazia quimioterapia e insistia apenas no pedido de ter seu espaço.

Embora duvide que seja a eleita, Catherine certamente é um dos nomes principais de 2024, e nem é a primeira vez que esteve na lista da TIME100 de Pessoas Mais Influentes do mundo. Ela esteve entre eles tanto em 2013 como em 2011, quando foi a "vice-campeã" de Pessoa do Ano. Lembrando que 2011 foi o ano que, ao se casar com Príncipe William, se tornou uma figura pública e influente.

A trajetória da Princesa de Gales vai além do glamour e da realeza, com uma história marcada por desafios, dedicação e um papel crescente no futuro da monarquia britânica.

Após um namoro de 10 anos que resistiu a altos e baixos, incluindo um breve rompimento em 2007, William e Catherine anunciaram o noivado em 2010. O casamento, realizado em abril de 2011, foi um evento global assistido por milhões, transformando Catherine em Duquesa de Cambridge.

A relevância da percepção positiva em torno de Catherine, Princesa de Gales, é interessante pois ela foi ligada diretamente ao suposto comentário racista sobre o tom de pele do filho de Meghan Markle e Príncipe Harry. Embora Harry jamais tenha citado quem fez o comentário (inicialmente acusou uma pessoa só, depois a menção era sobre mais de uma pessoa), na virada do ano tudo mudou. Isso graças à edição holandesa do livro "Endgame", de Omid Scobie, publicado em novembro de 2023 e que mencionava Catherine e o Rei Charles III como os responsáveis por tais comentários, algo que causou controvérsia imediata.

Por isso, a inclusão de Catherine nas acusações de racismo agrava a narrativa de divisões internas na família real, especialmente porque ela é vista como uma figura que representa estabilidade e adesão aos valores tradicionais da monarquia. Isso, por sua vez, gerou mais polarização entre os apoiadores dos Sussex e os da realeza britânica tradicional.