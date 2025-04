"Encantado's" ganha nova temporada e tem estreia na TV aberta

Elenco de Encantado's Imagem: Divulgação

Renata ressalta a importância de um produto predominantemente feito por pessoas negras: "Nós, como mulheres negras, entendemos a importância do que é ter na tela pessoas negras falando de suas vivências, existindo simplesmente. É importante também que no processo existam pessoas negras com poder de escrita, de direção e em outros lugares de poder. Acredito que isso contribua muito para que a gente promova a identificação que a gente sempre perseguiu, a partir do momento em que alcançamos esse lugar de criar e contar histórias de pessoas pretas, que querem se ver representadas, que querem ligar a televisão e se conectar".

"Fazer isso através da TV Globo, num programa que passa num horário para toda a família é de muita importância. Por muito tempo a gente viu pessoas negras marginalizadas no audiovisual ou vistas só pelo aspecto negativo. Com Encantado´s a gente optou por um outro caminho, por um lado positivo de nossas existências, da nossa presença no mundo, e no audiovisual", complementa Thais.

"A gente pretende que a série tenha vindo com toda essa força que veio, mas que ela também estimule outras histórias, outras narrativas, também de pessoas negras, para pessoas negras e não exclusivamente para pessoas negras, porque a gente não escreve exclusivamente para elas, a gente escreve para um alcance maior", define Renata.

E não para por aí: a dupla também assina, com Lívia Leite, o filme "Coisa de Novela" - mais um lançamento em comemoração aos 60 anos da Globo - que faz uma grande homenagem à teledramaturgia e aos telespectadores, e que tem como protagonista a atriz Susana Vieira, como Tereza, uma avó apaixonada por novelas que descobre que tem pouco tempo de vida e então resolve tentar realizar seu sonho de participar de uma trama.

"Brincamos que fizemos 'Uma Noite No Museu', mas nos Estúdios Globo. A Tereza entra nos estúdios, passa uma noite lá escondida e acaba sendo os olhos do público descobrindo aquele lugar mágico", conta Renata.