Renata Castro Barbosa recebe Betty Faria após a sessão da peça O Bem Amado

Por: Flávia Viana

As atrizes Renata Castro Barbosa e Betty Faria se encontram após a sessão da peça

"O BemAamado", em cartaz no Rio até o próximo dia 27 de abril, no Shopping da Gávea. As duas, aliás, podem ser vistas na reprise de sucesso de "Tieta", na Globo.

"Foi um honra e uma alegria imensa reencontrar Betty depois de tantos anos. Não nos víamos desde que atuamos na novela. Foi uma delícia poder relembrar com ela sobre esse trabalho que, para minha surpresa, voltou a ser um grande sucesso nas tardes da Globo. As pessoas que já tinham visto estão amando rever e ainda está agradando quem nunca tinha assistido", diz Renata Castro Barbosa