Arte, música e sustentabilidade se encontram em nova ocupação no CCBB SP

Imagem: Divulgação

"Desde tempos imemoriais, a arte tem buscado imitar a natureza. Mas se na Biologia, esse fenômeno garante a sobrevivência por meio da imitação de formas e padrões, aqui no Movimentos Miméticos ele é uma metáfora para questionar os limites entre o natural e o artificial", explica Lia Vissotto, diretora da Cinnamon e idealizadora do projeto.

O Anexa_CCBB: Movimentos Miméticos também integra ações de responsabilidade ambiental prática: além da Feira Ponto, iniciativa dedicada a fortalecer o sistema alimentar local, promovendo a sustentabilidade, a transparência e a rastreabilidade, o público poderá doar seu lixo eletrônico em um ponto de coleta que é parte da obra Beleza Corrosiva, da artista Giselle Beiguelman, com descarte adequado garantido através de uma parceria com a consultoria iWrc e a Coopermiti.

Ao patrocinar o Anexa_CCBB, o Banco do Brasil reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e com o incentivo da cultura como ferramenta de transformação social. Alinhada a estratégia do BB de gerar impacto positivo na sociedade, a ocupação também reforça o CCBB como um lugar de encontro da arte e pensamento crítico. "Realizar projetos como o esse, ampliam o horizonte ao propor experiências que conectam o público com temas urgentes do nosso tempo, como meio ambiente, tecnologia e modos de vida mais sustentáveis. É de extrema relevância ver o anexo do CCBB SP ser ocupado por uma proposta que inspira novas formas de pensar e existir no mundo", afirma Cláudio Mattos, gerente geral do Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo.

Programação completa: