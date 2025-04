Péricles estreia 'Pagode do Pericão' com Thiaguinho, Seu Jorge e convidados

A primeira parte deste projeto significativo para a carreira do artista, apresenta 11 faixas. Juntam-se a "Boca Louca" - single de estreia, com participação de Seu Jorge, divulgado em fevereiro - as canções "Sou Sereno", "Conselho", "Quem de Nós", "Coisa de Pele", "Só Quero te Namorar" (com Maria Rita), "Sentimento de Posse", "Amor Estou Sofrendo", "Menina de Aruanda" (com Thiaguinho), "A Distância" (composição de Péricles gravada pelo Grupo Nossa Onda em 2009) e "Luz do Repente".

"Fiquei muito feliz por ter reunido no mesmo palco artistas que sou fã e admiro. O Seu Jorge é um grande expoente da música brasileira que leva nossa arte e cultura para todos os cantos do mundo. O Thiaguinho é um irmão que a vida me deu e nossa parceria é e sempre será eterna. E a Maria Rita, além de ser uma pessoa maravilhosa, tem uma voz única e um talento excepcional", vibra Péricles.

Pagode do Pericão - Ao Vivo em São Paulo (Parte 1), apresenta releituras de canções do samba e do pagode que fizeram grande sucesso entre os anos 80 e 2000. Nesta primeira leva estão hits do Grupo Raça, Almir Guineto, Branca Di Neve, Grupo Pirraça, Jorge Aragão, Leci Brandão, Grupo Molejo, Grupo Samba Lá De Casa, Grupo Nossa Onda e Jovelina Pérola Negra. "O Pagode do Pericão é um projeto do qual eu me orgulho muito e que homenageia compositores e cantores que chegaram antes da gente e abriram as portas para que pudéssemos entrar", explica Péricles.

Péricles é um artista muito querido e aclamado não só pelo público, mas por toda classe musical brasileira e isso ficou ainda mais explícito no registro deste projeto. Nos bastidores da gravação, Seu Jorge falou que Péricles é um cantor plural, que defende o gênero do samba, da música negra, mas que o vê em uma paleta de cores musicais muito maior. Maria Rita disse o quanto é fã dele e afirmou que Péricles tem uma das vozes mais lindas do Brasil, além de ser um carimbo de qualidade. Thiaguinho expressou todo seu carinho pelo amigo, o nomeou como o maior cantor de samba de todos os tempos, exaltou seu talento e seu carisma e o chamou de realeza.