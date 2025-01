Comédia estrelada por Leandro Hassum ganha primeiro trailer

A partir de 6 de março, Leandro Hassum está de volta às telonas em "Uma Advogada Brilhante", comédia nacional que acaba de ganhar trailer oficial. Com direção de Ale McHaddo, que também assina o roteiro ao lado de Luiz Felipe Mazzoni e Cris Wersom, o longa é estrelado por Claudia Campolina, Bruno Garcia, Marcelo Mansfield, Paulinho Serra e Olivia Lopes, e conta com participações especiais de Nany People e Danilo Gentili. Veja o trailer:

No longa, o advogado Dr. Michelle (Leandro Hassum) - com a pronúncia em italiano "Mikele" - tem uma importante missão: garantir o sustento da ex-mulher e do filho e, caso não cumpra o acordo, ambos poderão se mudar para os Estados Unidos com o aval da justiça. No mesmo dia, ele ainda descobre que será demitido do escritório de advocacia onde trabalha, pois somente as advogadas mulheres continuarão trabalhando por lá. Entretanto, como acontece com frequência, seu nome é confundido com Dra. Michelle. A partir daí, ele vê uma oportunidade para manter seu emprego e conseguir dinheiro para pagar a pensão ao se passar por uma mulher.